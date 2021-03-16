2021/03/16 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد العشرات من أطفال المتطرفين الثلاثاء إلى قرغيزستان من العراق، في أول عملية من نوعها ينفذها هذا البلد الذي غادر مئات منه للقتال مع تنظيم داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بموافقة أمهاتهم".. قرغيزستان تعيد عشرات أبناء المتطرفين من العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بموافقة أمهاتهم".. قرغيزستان تعيد عشرات أبناء المتطرفين من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).