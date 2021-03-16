2021/03/16 | 15:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم.. توجه برلماني للتصويت على موازنة 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 15:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. توجه برلماني للتصويت على موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. توجه برلماني للتصويت على موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).