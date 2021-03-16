دفاعاً عن نهج الاستنارة والتنوير - مصعب قاسم عزاوي

2021/03/16 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي مقدمة كتاب: نهج البحث العلمي أصول ومرتكزات الاجتهاد البحثي الرصين في أي حقل معرفيتعريب: فريق الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندنالطبعة الأولى-2021قد تكون الطامة الكبرى في ميدان التعليم العالي عربياً هي تحول الجامعات والمعاهد العليا من مراكز دورها الأول البحث العلمي والاجتهاد علمياً لاكتشاف كل ما هو ضروري لترقية مجتمعاتها ومستوى حيوات المواطنين فيها، لتكون عبارة عن مد ......





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