إنفوجرافيك.. أكبر 10 دول عربية تستثمر بالسندات الأمريكية

2021/03/16 | 15:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - السيد جمال: حلت المملكة العربية السعودية في مقدمة أكبر 10 دول عربية تستثمر بالسندات الأمريكية في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2021م.وتصدرت المملكة القائمة على مستوى الدول العربية بحوزتها سندات أمريكية بإجمالي 135.1 مليار دولار، تلتها …

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