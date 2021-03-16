وزارة المالية والبنك المركزي يشكلان لجنه للرقابة والاشراف على المصرف الزراعي

2021/03/16 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شكلت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لجنة للرقابة والاشراف على المصرف الزراعي ضمن خطوات الورقة البيضاء.وذكر بيان لوزارة المالية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/نسخة منه "ان ضمن خطوات الاصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء والتي نصت على تمكين البنك المركزي من الاشراف الفعال على القطاع المصرفي وتنظيمه بما يشمل سلطة الدمج والقسري للمصارف ذات الاداء المتدني،وافقت وزارة المالية اليوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢١/٣/١٦ المالك الوحيد للمصرف الزراعي ، بالتنسيق المسبق بين وزارة المالية والبنك المركزي للمضي باجراءات الاصلاح المصرفي بتولي البنك المركزي الرقابة والإشراف المباشرين على المصرف الزراعي".واضاف البيان " انه تم اتخاذ هذه الخطوة بمعرفة ودعم كامل من وزارة المالية وهي خطوة مهمة في عملية إعادة هيكلة وإصلاح المصرف الزراعي للسماح له بلعب دوره في تنمية الاقتصاد وخاصة القطاع الزراعي".واكدت وزارة المالية" لعملاء وموظفين المصرف الزراعي باستمرار عملية الاجراءات المصرفية خلال فترة إعادة التنظيم ودون إي تلكؤ ".وستكون اللجنة المشرفة هي لجنة مشتركة بين كوادر وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ممثلة تمثيلاً كاملاً في اللجنة التي تشرف على عملية إعادة تنظيم المصرف الزراعي./انتهى ح

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