الكتل الكرديـة : سنشارك بحضور الجلسة المسائيـة للبرلمان بعد ان قاطعنا جلسة يوم امس

2021/03/16 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت الكتل الكرديـة عن مشاركتهـا في جلسة مجلس النواب المزمع عقدهـا مساء اليوم الثلاثاء ، وذلك بعد مقاطعـة نوابهـا جلسة يوم امس الاثنين ، التي صوت فيهـا مجلس النواب ، مع اولى ساعات الصباح الباكـر ، على مواد قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا ./انتهى5

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