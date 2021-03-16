الزيادي يطالب بتمرير مشروع قانون الموازنة بالأغلبية

2021/03/16 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية فالح الزيادي بتمرير مشروع موازنة ألفين وواحد وعشرين بالأغلبية.

وقال الزيادي إن الخلافات مستمرة حتى الان بين بغداد واربيل بشأن حصة إقليم كردستان أن الشارع هو المتضرر الوحيد من تأخر إقرار الموازنة، مضيفا ان القوى الكردية هي من عطلت تشريع مشروع الموازنة حتى الآن وبالتالي أصبح من الضروري تمرير الموازنة بالأغلبية.

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