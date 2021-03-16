نواب: تمرير قانون المحكمة الاتحادية وفق رغبات بعض الكتل كارثة وسيحول العراق لنظام غير مدني

2021/03/16 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت عضو مجلس النواب بهار محمود، تمرير قانون المحكمة الاتحادية وفق رغبات بعض الكتل السياسية بالكارثة.

وقالت محمود ان تحالف الأمل الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قاطعوا جلسة التصويت على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية، لأن تمرير قانون المحكمة الاتحادية وفق ما تريده بعض القوى السياسية سيحول نظام الحكم في العراق الى نظام غير مدني، مؤكدة ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالأغلبية البسيطة غير دستوري لأن ذلك يتطلب تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب.

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