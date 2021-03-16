برواري: الكرد يريدون محكمة تدافع عن الجميع بنفس وطني

2021/03/16 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، استمرار الحواراتبغية التوصل الى توافق واتفاق نحو تشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال برواري ان المهم لدى كتلته هو الية عمل المحكمة، وضمان حقوق اقليم كردستان في النزاعات التي ممكن تحدث نتيجة صدور قوانين او قرارات، مضيفا ان الكرد يريدون محكمة اتحادية تدافع عن الجميع بنفس وطني ومهني دون اي تسييس، في حين أكد برواري ان عدم ضمان ذلك يعني ان النواب الكرد سيستمرون في مقاطعة جلسة التصويت.

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