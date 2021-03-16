2021/03/16 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن وزير الطرق الإيراني، محمد اسلامي، اليوم الثلاثاء، تعليق دخول الأجانب القادمين من العراق إلى إيران “جواً” لمدة أسبوعين بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.وقال اسلامي، بحسب وكالة انباء فارس الإيرانية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، إن “هذا الإجراء يأتي إطار القرارات الجديدة المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا”.ودعا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تمنع دخول الأجانب القادمين من العراق “جواً” المركز الخبري الوطني.

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