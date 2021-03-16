وصول كميات كبيرة من مادة زيت الطعام الى ميناء أم قصر

2021/03/16 | 15:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع أعلن مدير ميناء ام قصر الجنوبي الكابتن مازن خريبط وصول باخرة تحمل اكثر من 300 الف متر مكعب من مادة زيت الطعام الخام .وقال خريبط في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مادة الزيت المستوردة لصالح شركة ومصانع الاتحاد للصناعات الغذائية تم ضخها الى خزانات الشركة في الميناء ونقلها لمصانعها في محافظة بابل"، مؤكدا استعداد الميناء لاستقبال تلك البواخر وتفريغها بالسرعة القصوى".الى ذلك طالب مواطنون في محافظة البصرة وزارة التجارة بتجهيز الاسواق المحلية لمادتي الزيت والسكر من تلك المواد الضرورية لموائد الطعام اليومية.

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