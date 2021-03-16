الحكومة تدرس تخفيف القيود الجنائية والتدقيق الأمني لهؤلاء

2021/03/16 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس.

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