العراق يسجل 5267 اصابة و39 حالة وفاة بكورونا

2021/03/16 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 5267 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 5267 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق خلال 24 ساعة المنصرمة.

واضاف: ان عدد حالات التعافي بلغت 4564، مبينة انها سجلت 39 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

وادناه جدول بالموقف الوبائي صادر عن وزارة الصحة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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