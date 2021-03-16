اقليم كوردستان يسجل 353 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/16 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 353 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "384"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كان كالاتي:

1.



الفحوصات: (6135 فحوصات جديدة)

• (2430) اربيل

• (1184) السليمانية

• (2020) دهوك

• (0) حلبجة

• (402) كرميان

• (99) رابرين

2.



الاصابات: (353 اصابة جديدة)

• (162) اربيل

• (87) السليمانية

• (82) دهوك

• (0) حلبجة

• (18) كرميان

• (4) رابرين

3.



الشفاء: ( 201 حالة شفاء جديدة)

• (75) اربيل

• (53) السليمانية

• (65) دهوك

• (0) حلبجة

• (8) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (7 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (2) السليمانية

• (3) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (1) رابرين

PUKmedia ترجمة

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