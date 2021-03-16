2021/03/16 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فاجعة الهجوم الكيمياوي على مدينة حلبجة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، اننا نؤكد في الذكرى الـثالثة والثلاثين لفاجعة حلبچة التي ستبقى جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية، تضامننا مع ذوي الضحايا، ووقوفنا إلى جانب مظلومية وتضحيات أهلها، مضيفا ان الذكري مناسبة لتوحيد جهود الجميع لمواجهة التحديات من أجل المستقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: فاجعة حلبجة جرح غائر في ضمير الإنسانية وذكراها مناسبة لتوحيد الجهود) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: فاجعة حلبجة جرح غائر في ضمير الإنسانية وذكراها مناسبة لتوحيد الجهود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).