غروسي: لا يمكن عقد أي اتفاق مع طهران دون عودة المفتشين الدوليين

2021/03/16 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ان التوصل إلى اتفاق ذي مصداقية مع طهران لن يكون ممكناً، دون حضور المفتشين الدوليين إلى إيران.

وقال غروسي ان المفتشين سيعودون الى إيران لأن وجودهم مهم للغاية، وذلك للبدء ببحث القضايا العالقة بين الطرفين، والتي يقف في مقدمتها ملف المواقع النووية السرية، مبينا ان الوكالة ستشكل فريقا من الخبراء الشهر المقبل، للبحث عن آثار غير معلنة لليورانيوم.

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