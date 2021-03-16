جونسون مدافعا: اللقاح آمن ويعمل بشكل جيد جدا

2021/03/16 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سلامة لقاح أسترازينيكا بعد تعليق دول عدة استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى.

وقال جونسون إن اللقاح ليس ضارا وأنه آمن ويعمل بشكل جيد للغاية، مضيفا أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية هي إحدى الهيئات الأكثر صرامة وخبرة في العالم وأنها لم تجد سببا على الإطلاق لوقف استخدام برنامج التلقيح، فيما أشار إلى أن اللقاح يصنع في أماكن عدة من الولايات المتحدة والهند.

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