الحشد الشعبي يكشف حصيلة شهدائه منذ بداية 2021

2021/03/16 | 17:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مدير المديرية العامة للشؤون الإدارية في الحشد الشعبي، سلطان الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة شهداء الحشد منذ بداية العام الحالي 2021.وقال الموسوي، في كلمة القاها خلال فعاليات افتتاح مركز شهداء الحشد الشعبي الثقافي في البصرة، إن “هيئة الحشد الشعبي قدمت منذ بداية العام الحالي 2021 ولغاية الآن 42 شهيداً.وأضاف، أن “الحشد […]

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