الكاظمي: البيروقراطية عطلت عدد من مشاريع وزارة الكهرباء

2021/03/16 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عن تعطيل العديد من المشاريع الخاصة بوزارة الكهرباء بسبب البيروقراطية والاجتهادات.

وقال الكاظمي، "على جميع الوزارات دعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها، بالمقابل على الوزارة القيام بجهد استثنائي من اجل توفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف وتجاوز الاجراءات البيروقراطية والاجتهادات التي عطّلت العديد من المشاريع المهمة".

وأضاف أنه كانت هناك محاولات تخريبية لتفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية وتمكنا من القاء القبض على عدد منهم، وهذا الامر لن يتم التساهل معه باعتباره يمس الامن الوطني العراقي.

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