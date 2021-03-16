2021/03/16 | 17:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين اليوم الثلاثاء، ان قوات مفارز الشرطة القت القبض على متهم أقدم على قتل نساء بدوافع مادية.

وكشفت المديرية في بيان عن ملابسات حادث قتل بحق نساء عدد اثنين في منطقة الديوم بمحافظة صلاح الدين.

وبينت انه بعد جمع معلومات دقيقة وخلال البحث والتحري تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على المتهم الذي أقدم على قتل نساء عدد اثنين بدوافع مادية.

وأضافت المديرية، انه تم إحالة المتهم إلى القضاء لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقه أصوليا.

PUKmedia مديرية شرطة محافظة صلاح الدين

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