مثقفوا كركوك يستذكرون فاجعة حلبجة الشهيدة

2021/03/16 | 17:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكری الاليمة لفاجعة حلبجة الشهیدة وقف عدد من منتسبوا ومنتسبات مكتبة كركوك المركزية اليوم الثلاثاء 16 آذار 2021 اجلالا وترحما علی ضحايا القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة من قبل النظام البعثي البائد ، معبرين عن استنكارهم الشديد لهذه الجريمة النكراء .

وعلی صعید آخر وقف عدد من ادباء و مثقفوا كركوك امام بناية مكتبة كركوك المركزية اليوم الثلاثاء اجلالا علی ارواح شهداء حلبجة الذين استشهدوا في ابشع جريمة ارتكبت بحق الانسانية جراء القصف الكيمياوي للمدينة من قبل النظام البائد.

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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