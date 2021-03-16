الكشف عن مهام حلف الناتو في العراق

2021/03/16 | 17:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن عدد قوات حلف الناتو في العراق لا يتجاوز 320 شخصاً، فيما ...

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