2021/03/16 | 17:12 - المصدر: سومر نيوز
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الكشف عن مهام حلف الناتو في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن عدد قوات حلف الناتو في العراق لا يتجاوز 320 شخصاً، فيما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكشف عن مهام حلف الناتو في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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