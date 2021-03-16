مجلة امريكية : ترامب لازال يمثل تهديدا للصحة العامة

2021/03/16 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

اكد تقرير لمجلة (مذر جونز) الامريكية انه وعلى الرغم من خروجه من منصبه الا ان الرئيس السابق دونالد ترامب لايزال يشكل تهديدا للصحة العامة مع رفض 40 بالمائة من الجمهوريين تلقي جرعات لقاح فايروس كورونا .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وطبقا للجنة لانسيت الطبية فان 40 بالمائة من الوفيات في الولايات المتحدة كان يمكن تجنبها لو ان ترامب اكد فقط على اتخاذ الاجراءات الاساسية للوقاية من الوباء مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الاقنعة لكنه لم يفعل ذلك “.

واضاف ان ” الاستجابة غير الكفؤة وغير الكافية لأزمة فايروس كورونا من قبل الادارة السابقة هي المسؤولة جزئيًا أي عندما كان ترامب في منصبه عند التدهور الكبير في عدد الاصابات فقد قتلت أفعاله و تقاعسه العديد من الأمريكيين.



وخروجه من منصبه ، لا يزال يمثل تهديدًا للصحة العامة للبلاد”.

واوضح التقرير ان ” تسعة وأربعين في المائة من الرجال الجمهوريين قالوا في استطلاع حديث للرأي إنهم لا ينوون الحصول على لقاح فايروس كورونا، ومع طرح نسبة نساء الحزب الجمهوري في هذا المزيج فان الرقم يصل الى 41 بالمائة.



اعتبارًا من منتصف شباط الماضي ، عرّف 26 بالمائة من الأمريكيين أنفسهم على أنهم جمهوريون ، بانخفاض عن 30 بالمائة وقت انتخابات تشرين الثاني وهذا يعني ان كتلة الجمهوريين التي تقول لا للقاح تمثل ما بين 10 الى 12 بالمائة من السكان البالغين”.

واشار التقرير الى أن ” امتناع اولئك الاشخاص الموالين لترامب عن اخذ اللقاح سيؤدي الى إعاقة تحقيق مناعة القطيع، كما ان رفض الحزب الجمهوري للتلقيح يمكن أن يقوض الجهود المبذولة لهزيمة الوباء بشكل كامل، بالاضافة الى ان ثقافة ترامب اليمينية التي تعتمد على الترويج لنظريات المؤامرة بينت ان لديه تاريخ من الشك في اللقاحات كما اسهمت تغريدات ترامب في جعل مؤيديه عرضة بشكل خاص لمواقف مناهضة للتلقيح ضد الوباء “. انتهى/ 25 ض

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