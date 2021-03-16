2021/03/16 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تستعد دولة الامارات، إلى احياء كرنفال “أيام الشارقة التراثية” في نسختها الـ 18، للاحتفاء بالتراث الثقافي لـ29 دولة عربية وأجنبية، حيث تجمع على مدار 21 يوماً من 20 مارس الجاري حتى 10 أبريل المقبل نخبة من الفرق الفنية ومقدمي العروض التراثية وأصحاب الحرف والفنون التقليدية المتخصصة بالأزياء والمجوهرات وفنون الطهي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة العراق..



الإمارات تستعد لإقامة كرنفال للإحتفاء بتراث 29 دولة عربية وأجنبية المركز الخبري الوطني.

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