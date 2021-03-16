كيف يتم التحكم بخمسة آلاف مشارك في غرفة ’كلوب هاوس’؟

2021/03/16 | 17:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يسمح تطبيق "كلوب هاوس" الذي يغزو العالم حاليا، ويزداد عدد مشتركيه يوميا بالآلاف، لخمسة آلاف شخص بالمشاركة في غرفة واحدة للحديث.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ويعتبر رقم 5 آلاف شخص هو الحد الأقصى للتواجد في غرفة واحدة على التطبيق الإلكتروني "Clubhouse"، وهو ما يعد تحديا يواجه مستخدمي التطبيق.

صحيفة "إعلام دوت كوم" الإلكترونية المصرية، والشبكة العربية للإعلام الرقمي، أصدرتا بيانا، حول عدد من الإشكاليات التي توجه Clubhouse، منها عدم القدرة على التحكم في رقم كبير يتواجد في غرفة واحدة، وللحديث عن موضوع واحد، خصوصا أنه لا يوجد أي تمييز لشخص عن آخر في مسألة استقبال 5000 شخص في غرفة واحدة.

ومن المشاكل التي رصدتها الصحيفة والشبكة، أن التطبيق يمكن تكرار اسم الغرفة فيه أكثر من مرة، ويمكن أن تتواجد أسماء معينة فيه بعناوين الغرف خلال فترة زمينة قصيرة.

وحتى الآن لا يتيح التطبيق الذي يستخدمه آلاف في الوطن العربي، إرشادات الاستخدام باللغة العربية.

ويتفق ما جاء في التقرير الذي أصدرته صحيفة "إعلام دوت كوم" مع الخطوة التي قامت بها سلطنة عمان مؤخرا، من إيقاف يقاف تطبيق "كلوب هاوس" في البلاد، والذي جاء نتيجة عدم امتلاك التطبيق التصريح المناسب، لكن بعض النشطاء وصفوا هذه الخطوة بأنها ضربة إضافية لحرية التعبير في سلطنة عمان".

حيث يتخوف التقرير مثلا من اجتماعات للإرهابيين وبأرقام كبيرة في غرفة واحدة، وهو ما قد يؤدي لنتائج يعاني منها الجميع فيما بعد

ورغم الهجوم على تطبيق كلوب هاوس من قبل خبراء "Roskachestvo" الذين حذروا المستخدمين من التهديدات الأمنية عند استخدام التطبيق، وحقيقة أن Clubhouse، يطلب عند التثبيت من المستخدم الوصول إلى جهات الاتصال الموجودة على الجهاز ويعرض إرسال دعوات إلى الأشخاص من دفتر العناوين.



ومع ذلك، لا يُعرف الشكل الذي يتم تخزين هذه البيانات فيه، ولم يتم توفير القدرة على حذف هذه المعلومات بعد، بحسب ما ذكر موقع "rskrf"، إلا أن التقرير الجديد، طالب بضرورة عدم الهجوم "الهجوم المسبق واستخدام اتهامات غير منطقية لأن ذلك من شأنه رفض الجمهور لأي محاذير قد تطلقها نفس وسائل الإعلام لاحقا"

وأطلقت شركة Alpha Exploration Co تطبيق كلوب هاوس، وهو ما شكل وسيلة جديدة للتواصل بين البشر في وسط جائحة كورونا التي تفشت حول العالم منذ ديسمبر عام 2019.

"سبوتنيك"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يتم التحكم بخمسة آلاف مشارك في غرفة ’كلوب هاوس’؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يتم التحكم بخمسة آلاف مشارك في غرفة ’كلوب هاوس’؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).