هبوط مفاجئ للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال فبراير

2021/03/16 | 17:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع هبوط الصناعات التحويلية والتعدين.

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