الصحة: تسجيل39 وفاة و5267 إصابة محلية جديدة

2021/03/16 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حافظت حصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في العراق، على ارقامها المرتفعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في بيان الى تسجيل تسع وثلاثين حالة وفاة جديدة، ليرتفع مجمل عدد الوفيات في العراق الى ثلاثة عشر الفا وثماني مئة وسبع وعشرين حالة، فضلا عن تسجيل خمسة آلاف ومئتين وسبع وستين إصابة، وهو ما يرفع العدد الكلي للإصابات الى سبع مئة وثمانية وستين الفا وثلاث مئة واثنتين وخمسين ألف حالة، في حين أكدت الوزارة تماثل أربعة آلاف وخمس مئة وأربعة وستين مصابا للشفاء.

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