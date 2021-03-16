2021/03/16 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..التربية تُحدد موعد انطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة

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