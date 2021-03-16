أربيل تطلب من بغداد دفع 380 مليار دولار لتعويض ذوي الضحايا الكرد

2021/03/16 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، يوم الثلاثاء ان حكومة الاقليم ومنذ بداية تشكيلها وجهت طلبا إلى الحكومة الاتحادية بدفع 380 مليار دولار تعويضات لذوي ضحايا الكورد عما لحق بهم من عمليات ابادة جماعية وقتل وتهجير على يد النظام السابق.

وأضاف احمد في كلمة له خلال جلسة برلمان كرودستان المخصصة في الذكرى الـ33 على قصف حليجة بالكيمياوي: قررنا في العام 2014 تحويل حلبجة الى محافظة صحيح ان هناك تقصيرا بهذا الملف ونحن نعترف بذلك"، مردفا بالقول "نحن مجمعون على ضرورة أن تصبح حلبجة مثل السليمانية واربيل ودهوك".

ونوه الى ان المشكلة الكبيرة التي تواجه حلبجة تمكن بأن العراق ليس مستعدا لغاية الآن الاعتراف بحلبجة محافظة، مشيرا الى ان وجزءا كبيرا من الدوائر والمؤسسات الحكومية لم يتم افتتاحها لان الحكومة الاتحادية غير مستعدة لتخصيص ميزانية مالية لحلبجة.

وتابع احمد بالقول ان المطالبة بتعويض شعب كوردستان بشكل عام وضعتها حكومة الاقليم ضمن أولولياتها وبعد تشكيلها مباشرة ومع ذهب أول وفد الى بغداد تم تسليم رئيس مجلس الوزراء طالب لتعويض ضحايا شعب كوردستان بـ380 مليار دولار من ضمنها حلبجة والانفال والبارزانيين والفيليين وجميع ضحايا جرائم البعث.

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