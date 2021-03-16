2021/03/16 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىقال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، بان هناك "اجندات دولية تمنع احياء أكثر من 10 الاف مصنع عراقي".وبين الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القطاع الصناعي العراقي تعرض على مدار السنوات الـ18 الماضية الى انتكاسة كبيرة جدا ادت الى توقف اكثر من 10 الاف مصنع كانت تزود الاسواق بمئات المنتوجات وتؤمن فرص عمل لعشرات الالاف من العاملين بمختلف المهن بالاضافة الى فرص عمل اخرى غير مباشرة".واضاف الخالدي، ان "أهم عوامل عدم قدرة الحكومات المتعاقبة في اعادة احياء المصانع والمعامل المتوفرة هي وجود اجندة دولية واقليمية تحاول افشال اي محاولة لاحياء الصناعة العراقية والابقاء على وضع البلاد في الاطار الاستهلاكي لادامة الصناعة في بقية البلدان التي انشات مدن صناعية لتوريد منتوجاتها للعراق للاستفادة من توقف مصانعه منذ سنوات طويلة".واشار الى ان "مصانع العراق تعاني من تحد اخر وهي تقادم المكائن واليات العمل قياسا بالتطور الحاصل في العالم مؤكدا ضرورة الانتباه لاهمية احياء الصناعة باعتبارها ركيزة هامة في اي نمو اقتصادي قادم ناهيك عن تداعياته الايجابية في خلق فرص عمل كبير خاصة وان نسب الفقر في العراق تزيد عن 30%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية: أجندات دولية تمنع احياء أكثر من 10 الآف مصنع عراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة نيابية: أجندات دولية تمنع احياء أكثر من 10 الآف مصنع عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).