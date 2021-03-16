2021/03/16 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حددت وزارة التربية مواعيد الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية لانطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية".واشارت الى ان اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات ، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين الموافق الـ29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي ، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات.واوضحت ان الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس، منوهاً الى إلزام ادارات المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تُحدد ال 20 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي 2020-2021 ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تُحدد ال 20 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي 2020-2021 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).