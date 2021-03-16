2021/03/16 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/نينا/ وصف رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، مجزرة حلبچة بالجريمة النكراء.وقال في تغريدة له على تويتر:" ان مجزرة حلبچة جريمة القتل الجماعي التي ارتكبها نظام صدام المجرم بحق شعبنا العراقي في كردستان، وهذه الجريمة النكراء لا تختلف عن جرائم المقابر الجماعية في الجنوب ، واحياؤها لتذكير أبناء شعبنا والأجيال القادمة بجرائم البعث الفاشي.الرحمة لأرواح شهداء العراق وضحايا البعث المجرم"./انتهى7
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يصف مجزرة حلبچة بالجريمة النكراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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