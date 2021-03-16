المالكي يصف مجزرة ‎حلبچة بالجريمة النكراء

2021/03/16 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد/نينا/ وصف رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، مجزرة ‎حلبچة بالجريمة النكراء.وقال في تغريدة له على تويتر:" ان مجزرة حلبچة جريمة القتل الجماعي التي ارتكبها نظام صدام المجرم بحق شعبنا العراقي في كردستان، وهذه الجريمة النكراء لا تختلف عن جرائم المقابر الجماعية في الجنوب ، واحياؤها لتذكير أبناء شعبنا والأجيال القادمة بجرائم البعث الفاشي.الرحمة لأرواح شهداء العراق وضحايا البعث المجرم"./انتهى7

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