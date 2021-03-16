2021/03/16 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات إرهابية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق، فيما دعا إلى تحويل فرص ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: لن نتهاون مع عرقلة الوضع الامني في المحافظات ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: لن نتهاون مع عرقلة الوضع الامني في المحافظات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).