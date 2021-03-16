إيران ترسل صهاريج محملة بالبنزين كمساعدات للبنان عبر العراق

2021/03/16 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى الشعب اللبناني....

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