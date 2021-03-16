التربية تحدد مواعيد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة

2021/03/16 | 17:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية في الحكومة الاتحادية، يوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية.

وذكرت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها استحصلت الموافقات الرسمية لانطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية.

واشار البيان الى ان اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين الموافق الـ29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي ، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات.

واوضح البيان، ان الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس، منوهاً الى إلزام ادارات المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي .

PUKmedia اعلام وزارة التربية

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