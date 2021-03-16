التربية تصدر قرارها النهائي بتحديد موعد امتحانات نصف السنة والكورس الاول

2021/03/16 | 17:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، الـ 20 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي 2020-2021.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آذار 2021)، أن "وزارة التربية حددت مواعيد الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية".

وأضاف أن "الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية لانطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية".

وأشار الى أن "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين الموافق الـ29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات".

وأوضح البيان أن "الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس"، منوهاً الى "إلزام ادارات المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

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