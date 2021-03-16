أسعار النفط تتراجع 2% مع مخاوف تباطؤ الطلب

2021/03/16 | 17:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.

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