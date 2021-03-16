رونالد كومان يوجه رسالة خاصة لميسي

2021/03/16 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، رسالة خاصة لقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب مباراته أمام ضيفه هويسكا (4-1) أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وهنأ رونالد كومان، عبر حسابه الشخصي “تويتر”، ليونيل ميسي على خوضه مباراته الرسمية رقم 767 بقميص “البلوغرانا” ومعادلة الرقم القياسي لزميله السابق تشافي هرنانديز، بـ”تغريدة” اليوم الثلاثاء، قال فيها: “مساواة الرقم القياسي المذهل لتشافي بأكبر عدد من الظهور مع برشلونة في كل العصور..



تهانينا يا ليو! إنجاز ممتاز..



تحيا برشلونة”.

كما أشاد كومان خلال المؤتمر الصحفي، أمس الاثنين، عقب مباراة هويسكا، بالنجم الأرجنتيني الذي أحرز هدفين فيها، قائلا: “لا يمكنني قول المزيد عن ميسي، إنه أهم رجل في تاريخ برشلونة، ومسرورون لأنه معنا”.

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