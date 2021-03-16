فوز سهل للزوراء على الحدود بدوري الكرة الممتاز

2021/03/16 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الثلاثاء (16 آذار 2021) فوزاً سهلا على الحدود 3 - صفر ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات ختام الجولة 24 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل ( بغداد اليوم)، " مع بداية الشوط الاول أخطأ الحدود عندما انفتح في محاولات للوصول الى مرمى الزوراء وهذا مامنح الزوراء الحرية في الضغط بساحة لعب الحدود وتسيد هذا الشوط منذ البداية، وشهدت الدقيقة ١٣ دخول علاء عبدالزهرة منطقة جزاء الحدود من دون مضايقة دفاعية ليسدد كرته هزت الشباك بهدف السبق للزوراء، واضاف الزوراء هدفا ثانيا في الدقيقة ١٩ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بواسطة مهند عبد الرحيم، وعاد علاء عبد الزهرة في الدقيقة ٢٨ ليعلن عن هدف زورائي ثالث، امام ارتباك خط دفاع الحدود استمرت فرص الزوراء المتتالية، لكن الزوراء إكتفى بالاهداف الثلاثة في نهاية الشوط الاول".

واضاف،" الاداء في الشوط الثاني لم يرتقي الى مستوى الوسط رغم افضلية الزوراء في الفرص المتاحة، وأضاع منار طه على الحدود فرصة تقليص الفارق عند الدقيقة 80 سدد الكرة ضعيفة وهو بمواجهة المرمى تصدى لها حارس الزوراء علاء كاطع، لينتهي اللقاء زورائي 3 - صفر ".

وكانت الجولة نفسها قد أفتتحت الاحد بتعادل الكرخ والسماوة، وفوز زاخو على الطلبة، وأُستكملت الجولة أمس الاثنين بفوز الجوية والشرطة على امانة بغداد والديوانية، وتعادل النفط والقاسم والميناء ونفط البصرة، فيما فاز نفط الوسط على اربيل والصناعات على الكهرباء اليوم الثلاثاء في ختام الجولة نفسها.

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