بسبب كورونا.. وفاة معتمد المرجعية الدينية في واسط حبيب الخطيب

2021/03/16 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت /نينا/ ودعت مدينة النعمانية في واسط عصر اليوم جثمان معتمد المرجعية الدينية العليا في المدينة حجة الاسلام والمسلمين السيد حبيب الخطيب بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا .ويعد السيد الخطيب من اهم الشخصيات التي عملت على نشر روح التسامح والحفاظ على السلم الأهلي بين عموم ابناء العشائر في محافظة واسط./انتهى

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