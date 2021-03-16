قوات مكافحة الشغب تفرق جموع المحتجين في النجف

2021/03/16 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ تمكنت قوات مكافحة الشغب في النجف من تفريق جموع المحتجين الذين تفرقوا من ساحة الصدرين للاحتجاج السلمي باتجاه ساحة المجسرات /ثورة العشرين .وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين ليكون نتيجتها قيام بعض المندسين باحراق بعض السيارات المدنية المتوقفة على جانبي الطريق الرئيس بين النجف والكوفة، مما اضطر كوادر الدفاع المدني الى التوجه واخماد النيران المشتعلة.وواصل العشرات من متظاهري النجف الاشرف احتجاجاتهم قرب مبنى المحافظة للمطالبة باستقالة المحافظ لؤي الياسري ونائبيه.وشهدت تظاهرات اليوم التي بدأت عصرا تراشقا بالحجارة بين القوات الامنية والمحتجين ./انتهى

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