ديالى تحذر من نشاط متجدد لـ “دواعش البساتين”

2021/03/16 | 17:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ديالى..

حذر مدير ناحية ابي صيدا في ديالى عبدالله الحيالي، الثلاثاء، من نشاط متجدد لدواعش البساتين.

وقال الحيالي لـوكالة /المعلومة/ إن “ داعش الارهابي فجر يوم امس اثنين من المنازل في قرية المخيسة شرقي ابي صيدا وهو تعود لاسرة بيت سميط الدليمية التي قاومت الارهاب وقدمت شهداء”، محذرا من “عودة دواعش البساتين لتهديد امن القرى خاصة في حوض الوقف”.

واضاف، ان “قرى الوقف عانت منذ 18 سنة من تداعيات الارهاب بكل عناوينه ودفعت ثمن باهض من الدماء والاملاك والنزوح القسري”، داعيا الى “ضرورة اعادة كل الاسر وتعزيز قدراتها في مسك الارض لانهاء فلول الارهاب”.

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية اعتبرت في وقت سابق أن الوقف من المناطق التي رافقتها لعنة الارهاب على مدار سنوات طويلة وتسببت في استشهاد الالاف من الابرياء وتهجير اسرهم وخلق نكبة في اكبر حوض زراعي في ديالى.



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