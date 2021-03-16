2021/03/16 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادمات بين قوات الشغب ومتظاهرين مطالبين بإقالة محافظ النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/16 | 17:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادمات بين قوات الشغب ومتظاهرين مطالبين بإقالة محافظ النجف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادمات بين قوات الشغب ومتظاهرين مطالبين بإقالة محافظ النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).