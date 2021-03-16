تحليل يقترح زيادة الضغط الأميركي على بن سلمان ومحلل سعودي يتحدث عن

2021/03/16 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت المعارضة السعودية، الدكتورة مضاوي الرشيد، مقالاً نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، تناولت فيه العلاقات الأميركية - السعودية، لاسيما لجهة نهج إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجاه المملكة، لاسيما فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي جمال الخاشقجي عام 2018.

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