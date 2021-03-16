البنك المركزي يكشف حجم احتياطياته الاجنبية

2021/03/16 | 17:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، انخفاض احتياطياته من العملة الصعبة خلال عام واحد بنسبة 20%، مؤكدا الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في الأسواق.

وذكر مسؤول في البنك بتصريح صحفي تابعه موقع NRT عربية ، اليوم (16 اذار 2021)، إن "الاحتياطيات الأجنبية ما تزال ضمن حدود الكفاية ويملك قرابة 56 مليار دولار، لكن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنسبة 20% تقريبا خلال عام 2020".

واضاف، أن "حيازات الذهب تقارب 5,703 ملايين دولار أميركي، ولا توجد خطط لزيادة الاستثمار بالذهب في ظل استمرار أثر الأزمة، مبينا أن "عملة اليوان الصيني هي إحدى العملات المستثمر بها ضمن الاحتياطيات الاجنبية".

واوضح، أن "البنك المركزي العراقي يحافظ على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استغلال أدواته النقدية المختلفة، وأهمها نافذة بيع العملة الأجنبية التي تهدف الى تمويل الاستيرادات من السلع والخدمات، وفقا لما نص عليه قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 في المادة 28/ بـ (البيع والشراء البسيط غير المشروط للعملة الأجنبية)، بالشكل الذي يحافظ على معدلات مقبولة من التضخم".

ا.ح

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