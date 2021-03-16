2021/03/16 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: الكاظمي دعا الى استمرار زخم العمل وسفر الوزراء الى ذي قار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:00

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