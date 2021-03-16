التربية توضح بشأن أداء الامتحانات في أيام الحظر الشامل

2021/03/16 | 18:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضحت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أداء الامتحانات في أيام الحظر الشامل.وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق للوكالة الرسمية إن “هناك تنسيقا ما بين وزارتي التربية والصحة بشأن هذا الموضوع”، لافتا إلى أن “الموقف الوبائي اليوم لا يسمح بتأجيل أكثر، وبناء على ذلك اتخذت هذه القرارات”.وأشار إلى أن “قرارات اليوم جاءت بناء […]

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