المتحدث بإسمها: الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين

2021/03/16 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لإقتصاد المواطنين.وقال ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم”.وأضاف، أن “الكوادر الصحية تبذل جهوداً كبيرة في تقليل […]

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