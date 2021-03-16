الحكومة تتخذ قراراً بشأن حظر التجوال

2021/03/16 | 18:44 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..

قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، فرض حظر التجوال من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملاً.

وقال مصدر حكومي في بيان إن "مجلس الوزراء قرر في جلستة الاعتيادية اليوم تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم ٢٠٢١/٣/٢٢ حيث يبدأ حظر التجوال الجزئي من الساعة ٩ مساءا إلى ٥ صباحاً اما الشامل فسيكون يومي الجمعة و السبت فقط مع فتح المحلات و الأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة".

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