2021/03/16 | 18:48 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 16 مارس 2021 | 06:39 مساءً | عدد القراءات : 13

النصر بشأن مجزرة حلبجة: صمة عار بجبين البعث الأسود

اصدر ائتلاف لنصر بيانا بالذكرى السنوية لمجزرة حلبجةـ واصفا اياها بوصمة عاد بجبين البعث الاسود.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته"عين العراق نيوز" اليوم "نستذكر اليوم بألم ذكرى مجزرة حلبجة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين الكرد إثر قصفهم بالسلاح الكيمياوي من قبل نظام الاستبداد البعثي عام 1988.

لا يمكن لشعبنا أن ينسى الضرائب الهائلة التي دفعها جراء سياسات البعث ومجازره واستبداده وحروبه وقمعه، وعلينا وعي التاريخ وتوظيف محطاته كي لا يكرر الاستبداد والطغيان فعلته بحق شعبنا وآماله.

ندعو بهذه الذكرى إلى الوحدة الوطنية وضمان التأسيس السليم لنظام سياسي عادل يحقق طموحات الشعب بمختلف قومياته وطوائفه.





ستبقى حلبجة وصمة عار بجبين البعث الأسود، ومحطة استنهاض لتحقيق العدالة والمساواة والتعايش.





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